Чеферин выступил против реформы Лиги чемпионов

Новый президент УЕФА Александер Чеферин намерен приостановить реформу Лиги чемпионов, которая была задумана минувшим летом. Напомним, было принято решение о том, что с 2018 года в Лигу чемпионов напрямую в групповой турнир будут попадать по четыре лучшие команды из первой четверки чемпионатов в рейтинге коэффициентов УЕФА.

– Лига чемпионов не может продолжать двигаться в этом направлении и становиться закрытым клубом, – цитирует AFP Чеферина. – Я хочу встретиться с президентами крупнейших клубов, чтобы обсудить, что мы вместе можем сделать для улучшения нашего общего будущего.