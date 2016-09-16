16:08 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Чеферин выступил против реформы Лиги чемпионов

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Новый президент УЕФА Александер Чеферин намерен приостановить реформу Лиги чемпионов, которая была задумана минувшим летом. Напомним, было принято решение о том, что с 2018 года в Лигу чемпионов напрямую в групповой турнир будут попадать по четыре лучшие команды из первой четверки чемпионатов в рейтинге коэффициентов УЕФА.

– Лига чемпионов не может продолжать двигаться в этом направлении и становиться закрытым клубом, – цитирует AFP Чеферина. – Я хочу встретиться с президентами крупнейших клубов, чтобы обсудить, что мы вместе можем сделать для улучшения нашего общего будущего.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mihalychgold

Не надо ничего менять В ЛЧ должны играть по-настоящему сильнейшие,а не всякие Легии,Селтики и к сожалению Ростовы,упарывающиеся с огромными счетами

16:50

Camry163

Ты, конечно, молодец, но долго ли продержишься?

16:39

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