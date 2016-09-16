Чеферин выступил против реформы Лиги чемпионов

Новый президент УЕФА Александер Чеферин намерен приостановить реформу Лиги чемпионов, которая была задумана минувшим летом. Напомним, было принято решение о том, что с 2018 года в Лигу чемпионов напрямую в групповой турнир будут попадать по четыре лучшие команды из первой четверки чемпионатов в рейтинге коэффициентов УЕФА.
– Лига чемпионов не может продолжать двигаться в этом направлении и становиться закрытым клубом, – цитирует AFP Чеферина. – Я хочу встретиться с президентами крупнейших клубов, чтобы обсудить, что мы вместе можем сделать для улучшения нашего общего будущего.
mihalychgold
Не надо ничего менять В ЛЧ должны играть по-настоящему сильнейшие,а не всякие Легии,Селтики и к сожалению Ростовы,упарывающиеся с огромными счетами
16:50
Camry163
Ты, конечно, молодец, но долго ли продержишься?
16:39