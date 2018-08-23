Че Че: "Динамо" нужно прессинговать "Аякс" с первых минут ответной игры"

Полузащитник киевского "Динамо" Че Че после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса" (1:3) отметил, что команда рассчитывает в ответной встрече отыграться. По его словам, соперника необходимо прессинговать с первых минут.

- Мы выходили на поле добиваться позитивного результата, победы или ничьей, результата лучшего, чем то, что есть сейчас, - приводит "Динамомания" слова Че Че. - После неудачного начала смогли сравнять счет. К сожалению, нам не повезло, когда соперник забил второй мяч и затем стало сложнее. Во втором тайме "Аякс" действовал уверенно, но мы рассчитываем сыграть дома сильнее и отыграться. В ответном матче нужно постараться прессинговать на первых минутах, попытаться забить как можно раньше.