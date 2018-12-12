Чалов и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Реалом"

ЦСКА объявил состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". С первых минут встречу начнут полузащитник Никола Влашич и нападающий Федор Чалов.
Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников - Обляков, Бистрович, Влашич - Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Чернов, Эрнандес, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов.
Наш состав на финальный матч года #РеалЦСКА– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 декабря 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Чернов, Эрнандес, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов. pic.twitter.com/34JjrVn0Eo
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