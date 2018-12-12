Чалов и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Реалом"

ЦСКА объявил состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". С первых минут встречу начнут полузащитник Никола Влашич и нападающий Федор Чалов.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников - Обляков, Бистрович, Влашич - Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Чернов, Эрнандес, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов.

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