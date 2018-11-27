Чалов и Фернандес - в старте ЦСКА на матч с "Викторией"

ЦСКА объявил состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории". С первых минут встречу начнут форвард Федор Чалов и защитник Мариу Фернандес.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Чернов, Бекао, Набабкин, Щенников - Обляков, Бистрович, Влашич - Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Ефремов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Гордюшенко, Жамалетдинов.

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