Чалханоглу увеличил преимущество "Байера" в матче с ЦСКА

Полузащитник "Байера" Хакан Чалханоглу на 15-й минуте домашнего матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА забил гол и сделал счет 2:0. После удара Чалханоглу мяч попал в автора первого мяча леврекузенцев Адмира Мехмеди и от него залетел в ворота Игоря Акинфеева.
Al Rains
Все нытики езжайте в америку...вам там самое место!!!
22:43 14 сентября
Джон....Сильвер
Российский футбол во всей своей красе! Помойная сборная, помойные клубы, помойная премьер-лига, где зениты, циски, спартаки и прочая шваль понтуются друг перед другом, кто круче, дуря своим болельщикам-болванам какие-то еще иллюзии, что их клубы что-то из себя в футболе представляют! Какой дурак сказал, что в России есть футбол? Это шоу с двадцатью двумя клоунами с мячиком на стадионах России можно назвать футболом? И зачем РФ Чемпионат Мира? Вбухнуть миллиарды долларов на стадионы, на которые потом будут ходить 250 человек на матч - настоящий русский бизнес! Может стоило бы эти деньги на детский спорт отправить?
22:20 14 сентября
Kupservas
На всех парах кони скачут в другую галактику...
22:17 14 сентября
изсибири
"Как обороняться армейцы прекрасно знают и умеют, очень хорошая сыгранная связка в центре обороны" - шикарная фраза комментатора на 20-ой минуте при счёте уже 0-2 + 1 раз вытащил вратарь )))
22:15 14 сентября