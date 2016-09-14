Чалханоглу увеличил преимущество "Байера" в матче с ЦСКА

Полузащитник "Байера" Хакан Чалханоглу на 15-й минуте домашнего матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА забил гол и сделал счет 2:0. После удара Чалханоглу мяч попал в автора первого мяча леврекузенцев Адмира Мехмеди и от него залетел в ворота Игоря Акинфеева.

Трансляция матча "Байер" - ЦСКА