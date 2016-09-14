22:03 14 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Чалханоглу увеличил преимущество "Байера" в матче с ЦСКА

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Полузащитник "Байера" Хакан Чалханоглу на 15-й минуте домашнего матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА забил гол и сделал счет 2:0. После удара Чалханоглу мяч попал в автора первого мяча леврекузенцев Адмира Мехмеди и от него залетел в ворота Игоря Акинфеева.

Трансляция матча "Байер" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Al Rains

Все нытики езжайте в америку...вам там самое место!!!

22:43 14 сентября

Джон....Сильвер

Российский футбол во всей своей красе! Помойная сборная, помойные клубы, помойная премьер-лига, где зениты, циски, спартаки и прочая шваль понтуются друг перед другом, кто круче, дуря своим болельщикам-болванам какие-то еще иллюзии, что их клубы что-то из себя в футболе представляют! Какой дурак сказал, что в России есть футбол? Это шоу с двадцатью двумя клоунами с мячиком на стадионах России можно назвать футболом? И зачем РФ Чемпионат Мира? Вбухнуть миллиарды долларов на стадионы, на которые потом будут ходить 250 человек на матч - настоящий русский бизнес! Может стоило бы эти деньги на детский спорт отправить?

22:20 14 сентября

Kupservas

На всех парах кони скачут в другую галактику...

22:17 14 сентября

изсибири

"Как обороняться армейцы прекрасно знают и умеют, очень хорошая сыгранная связка в центре обороны" - шикарная фраза комментатора на 20-ой минуте при счёте уже 0-2 + 1 раз вытащил вратарь )))

22:15 14 сентября

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Материалы других СМИ