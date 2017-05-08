Чакыр рассудит "Атлетико" и "Реал"

Турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром обслужит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Атлетико" – "Реал", информирует официальный сайт УЕФА..

Помогать ему будут лайнсмены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Дополнительные ассистенты рефери – Барыш Шимшек и Али Палабыйык. Четвертый арбитр – Мустафа Эйсой.

Напомним, что в первом матче подопечные Зинедина Зидана дома победили со счетом 3:0.

Ответный поединок пройдет на стадионе "Висенте Кальдерон" в среду, 10 мая, и начнется – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.