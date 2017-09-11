Бывший тренер "Марибора" назвал "Спартак" самой слабой командой группы

Бывший главный тренер "Марибора" Анте Шимунджа в преддверии матча словенской команды против "Спартака" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов назвал игру красно-белых в чемпионате России неубедительной. По мнению специалиста, команде из Марибора нужно сосредоточиться на своей игре, а не думать о сопернике.

- "Марибору" надо думать о своей игре. Это хорошая команда, у нее есть характер, - цитирует delo.si Шимунджу. - На домашнем стадиона "Марибор" особенно опасен. "Спартак", конечно же, самая слабая команда группы. Он плохо играет в своем чемпионате, у него нет уверенности в себе. Его игра неубедительна. Однако, он до сих пор чемпион, который в прошлом сезоне смог обогнать самую богатую команду страны - "Зенит".

В Мариборе тяжело любой команде. Не важно, какая у нее репутация и насколько громкое у нее имя.

Матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.