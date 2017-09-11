Бывший тренер "Марибора" назвал "Спартак" самой слабой командой группы

Бывший главный тренер "Марибора" Анте Шимунджа в преддверии матча словенской команды против "Спартака" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов назвал игру красно-белых в чемпионате России неубедительной. По мнению специалиста, команде из Марибора нужно сосредоточиться на своей игре, а не думать о сопернике.
- "Марибору" надо думать о своей игре. Это хорошая команда, у нее есть характер, - цитирует delo.si Шимунджу. - На домашнем стадиона "Марибор" особенно опасен. "Спартак", конечно же, самая слабая команда группы. Он плохо играет в своем чемпионате, у него нет уверенности в себе. Его игра неубедительна. Однако, он до сих пор чемпион, который в прошлом сезоне смог обогнать самую богатую команду страны - "Зенит".
В Мариборе тяжело любой команде. Не важно, какая у нее репутация и насколько громкое у нее имя.
Матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
lavric999
Вполне с ним согласен. Спартак - самая слабая команда в группе, но сюрпризы будут от Спартака и выход в следующий круг, также!
19:51
Thomas_Boy_
А говорили, что "Спартак" вся Европа боится...(
19:44
vi4
Кириллиус Спартакиус, случайным чемпионам нужна не мотивация, а подмазанные судьи, но европа не согаз )))
19:42
vi4
Cheremis57, против правды не попрёшь
19:40
Кириллиус Спартакиус
Массимо, прочти команде в раздевалке перед игрой с "Марибором" эту фразу! Дополнительной мотивации не нужно) Если бы я был игроком основы КБ, то рвал и метал этих словенцев на поле) "Спартак", просто обыграй их! Поставь словенцев на место)
19:38
Cheremis57
"Спартак", конечно же, самая слабая команда группы.===== Такая характеристика нашего чемпиона- это унижение нашего футбола! Не дай бог проиграют в Словении- по приезду команду в лагеря!!
19:38
Cheremis57
Нам тут спартаковские болельщики впаривают, что их клуб самый популярный в России и в Европе! А какие-то словенцы плюют на нашего чемпиона!! Докатились!!!
19:31
Mad Butcher
Сразу видно лох в футболе
19:31
баламошка
Куда смотрит ООН?! Почему этот международный террорист ещё разгуливает на свободе?! Надо разрешить применение против него ядерного оружия!
19:29
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Над Заховичем после его слов перед игрой сборных в стыке тоже смеялись и его по всякому обзывали! Чем все закончилось думаю напоминать не надо. Так-то этот Шурмуджан прав. Спам в лучшем случае отскочит на ничейку.
19:27
Тот самый Зануда
Да сжечь стадик на хрен за такое отношение!Как в Жилине.
19:20
баламошка
rusfed 2.0 Cпартак должен в Европейский суд по правам человека иск подать о защите чести и достоинства, имхо////////////////////Мы в него ракету на... запустим, вот и фсё)
19:17
bvb1987
чувак ваще попутал,разделают ваш марибор под орех
19:15
rusfed 2.0
Cпартак должен в Европейский суд по правам человека иск подать о защите чести и достоинства, имхо
19:14
баламошка
Кто такая эта Шманмумжа?
19:14
Tribunal Z
Читайте внимательно что про вас в Европе думают, потом ещё раз перечитайте и не фантазируйте здесь как раньше липовые специалисты типа Рейнгольда, что Спартак Зенит вынесет с крупным счётом. Потом он кстати переобулся в прыжке, хамелеон натуральный. А болельщики поросячьи должны понимать что не хрен бахвалиться, знайте себе цену и будьте культурнее, не то на быдло надоело смотреть.
19:06
sargo
А теперь давайте в словенскую прессу мнение специалиста Рейнгольда, им это примерно так же интересно будет как и нам мнение разных шимунджей
19:01
Гарик "внук Наташи" Попов
Вот ведь тролль))) Жду от народных,крупной победы.
19:00