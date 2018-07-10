Бывший клуб Черчесова "Легия" стартовала с победы в Лиге чемпионов

"Легия" победила "Корк Сити" в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный гол в составе бывшей команды главного тренера сборной России Станислава Черчесова провел Михал Кухарчик.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
Первые матчи
"Викингур" (Фарерские Острова) - ХИК (Финляндия) - 1:2 (0:2)
Голы: Дальстрем, 9 (0:1). Клаусс, 28 (0:2). Ватхамар, 51 (1:2).
"Шкендия" (Македония) - ТНС (Уэльс) - 5:0 (2:0)
Голы: Радески, 14 (1:0). Ибраими, 38 (2:0). Ибраими, 53 (3:0). Ибраими, 60 (4:0). Ибраими, 66 (5:0).
"Корк Сити" (Ирландия) - "Легия" (Польша) - 0:1 (0:0)
Гол: Кухарчик, 79.
"Дрита" (Косово) - "Мальме" (Швеция) - 0:3 (0:2)
Голы: Страндберг, 13 (0:1). Траустасон, 39 (0:2). Розенберг, 82 (0:3).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-1/