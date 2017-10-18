Бывший игрок "Анжи" - в "старте" "Олимпиакоса" на матч с "Барсой"

Стали известны составы "Барселоны" и "Олимпиакоса" на матч группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут на поле выйдет форвард греческого клуба Мехди Карсела-Гонсалес, ранее игравший в "Анжи".

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Динь - Паулинью, Бускетс, Иньеста - Месси, Суарес, Деулофеу.

Запасные - Силлессен, Семеду, Ракитич, Д. Суарес, Маскерано, Алькасер, Андре Гомиш.

"Олимпиакос": Прото - Элабделлауи, Ботиа, Николау, Кутрис - Жийе, Ромао, Зделар - Карсела-Гонсалес, Оджиджа, Андрутсос.

Запасные - Капино, Тахцидис, Фортунис, Джурджевич, Вукович, Энгельс, Пардо.

Матч "Барселона" - "Олимпиакос" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.