Бюрки разминался перед игрой с "Монако" в футболке Бартры

Сегодня состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". Перед началом встречи голкипер дортмундского клуба Роман Бюрки разминался в футболке защитника Марка Бартры.

Напомним, что футболист получил травму в результате взрывов около клубного автобуса в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". Бартра получил перелом лучевой кости, также в руке обнаружилось инородное тело. Сегодня защитнику была успешно проведена операция на руке. Как отмечает официальный сайт клуба, 26-летний футболист пропустит из-за восстановления несколько недель.