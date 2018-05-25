Булыкин ставит на "Реал" в финале Лиги чемпионов

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин дал свой прогноз на финальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль", который состоится в эту субботу в Киеве.

– В этой финальной паре я больше симпатизирую "Реалу", чем "Ливерпулю", – сказал Булыки. – У мадридцев не сложилось выступление в чемпионате Испании, поэтому они бросят все силы на борьбу за Лигу чемпионов. К тому же, у "Королевского клуба" есть опыт побед в финалах Лиги чемпионов.

– Многие болельщики ожидают противостояния Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха. Кто, на ваш взгляд, проявит себя ярче в финале?

– Я думаю, что оба завтра забьют, но мастерство и традиции "Реала" побеждать сыграют свою роль, Криштиану победит египтянина.

– Как вы думаете, с каким счетом закончится финал?

– 2:1 в пользу "Реала", не знаю, закончится ли матч в основное время, или мы увидим овертайм, но мне кажется, что счет будет именно таким. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Финал "Реал" – "Ливерпуль" состоится 26 мая, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.