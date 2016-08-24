Булыкин пожелал удачи "Аяксу" в матче с "Ростовом"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин получил приглашение от "Аякса" посетить ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Ростовом". В официальном твиттере "Аякса" размещено фото Булыкина в клубном шарфе.

Также россиянин пожелал удачи "Аяксу" в предстоящем матче. "Привет фанатам "Аякса". Я, Дмитрий Булыкин, желаю удачи вашей команде в сегодняшней игре", - сказал Булыкин.

Булыкин выступал за "Аякс" в сезоне-2011/12. Ответная игра между "Ростовом" и "Аяксом" состоится в Ростове-на-Дону сегодня. Начало встречи - в 21:45. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"