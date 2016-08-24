19:56 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Булыкин пожелал удачи "Аяксу" в матче с "Ростовом"

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин получил приглашение от "Аякса" посетить ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Ростовом". В официальном твиттере "Аякса" размещено фото Булыкина в клубном шарфе.

Также россиянин пожелал удачи "Аяксу" в предстоящем матче. "Привет фанатам "Аякса". Я, Дмитрий Булыкин, желаю удачи вашей команде в сегодняшней игре", - сказал Булыкин. 

Булыкин выступал за "Аякс" в сезоне-2011/12. Ответная игра между "Ростовом" и "Аяксом" состоится в Ростове-на-Дону сегодня. Начало встречи - в 21:45. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"

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КОММЕНТАРИИ (26)
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sergey.v1968

Вот такой диалог (заочный) между Булыкиным и воспитанными господами, кричащими о двуличии, "кого мы воспитали" и прочей фигне, и чётко показывает разницу в вежливости между Дмитрием и ребятками, которым родители в детстве забыли сказать о нормах поведения, принятых в нормальном обществе.

10:05 25 августа

Alex Surovov

Ростовский парадокс! Капитан СКА Ростов Курбан Бердыев рулит Ростовом и добивается результат!

23:38 24 августа

Dexterous

Негодный был футболист и человек такой же. Позор, Забулдыгину!

22:34 24 августа

shpasic

ВАРЕЖКИ! ВАРЕЖКИ СНИМИ!

22:25 24 августа

Борян

Какие все злые, как с цепи сорвались. Человек проявил вежливость, но горе-комментаторам это понятие не знакомо. Духовные, чо.

22:23 24 августа

Platinum1991

Ростову надо ПОМОЧЬ, а Курбан Бердыев ВСЕГДА ГОТОВ! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Игрокам Ростова надо спокойно держать футбольные нити игры в своих НОГАХ и не позволять Аяксу проводить контратаки! Лучшая защита - это нападение, но с контролем мяча и завершающим ударом по воротам! Будут удары, будут и голы! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!

21:54 24 августа

Алый Дракон

Добавлю - по логике тех, кто кричит "иуда", все дипломаты "иуды" - потому что вынуждены постоянно "ходить по лезвию бритвы", когда их спрашивают про какие либо щекотливые вопросы )... Зато такие болелы сразу - в бубен! И потом - международный конфликт )... Детский сад... Народ элементарных вещей не понимает...

21:49 24 августа

Cantоna13

В 2014ом Вовка Бут желал удачи своей Боруссии против Зенита, сейчас Булыкин своему Аяксу, никаких проблем, они там играли, кто такие для них Зенит и Сельмаш. Удачи Ростову, и пусть Курбан попадет в группу Лиги Чемпионов! ))

21:46 24 августа

Алый Дракон

Адекватные комменты написали только KhSL и sunseich. Он что, должен был вежливо послать свой бывший клуб?)... мол, извините, но я буду болеть за РОССИЙСКИЙ клуб?)... Тут дипломатия - он должен был и красиво себя по отношению к "Аяксу" показать, и перед нашими, что он и сделал - он смог соблюсти правила вежливости. Тем более, что он за "Ростов" не выступал, так что никакого "берега попутал" здесь нет. При этом он в душе будет болеть за "Ростов", имхо - он бОльший патриот, чем многие с этого форума.

21:45 24 августа

andreichf

Да какой он иуда ?? Пожелал удачи своему бывшему работадателю и надо заметить добросовестному. Настоящие иуды в Ростове сидят, людям жрать нечего - по полтора года зарплату не платят

21:43 24 августа

Flamenco

Ехали два ИДИОТА БУЛКИН и БУБНОВ....

21:38 24 августа

Доктор-Ч

Иуда.

21:37 24 августа

самарец

за такое пожелание можно и от эфира отлучить

20:54 24 августа

Kluchnik

На российском канале получать деньги и при этом желать успеха чужим - аморально

20:49 24 августа

Edward CSKA

Красавчег, прогнулся перед еврогеями ))))) щас будет ждать приглашения на какой нибудь юбилей Аякса ))) Да и в Амстердаме растишка вкусная везде , легалайз ))))

20:36 24 августа

Felix BARSA

НА МАТЧ ТВ СКАЗАЛ,ЧТО В РОСТОВЕ БУДЕТ БОЛЕТЬ ЗА НАС,А ТЕПЕРЬ ПЕРЕД АЯКСОМ расшаркивается,ДВУЛИЧНЫЙ ПОДОНОК!

20:36 24 августа

King's Bounty 2

пусть хряпнет висячку у силиссена...

20:30 24 августа

Вопреки

Вот такие клоу-ы, возомнившие себя звездой, и губят наш футбол... а мы говорим почему у нас такая сборная, где совесть, честь и патриотизм.. А, по-сути, что из себя представлял Булыкин ? НИЧЕГО выдающегося, но учит жизни ростовчан. Стыдоба.

20:30 24 августа

Kleon

Дима! Ты настоящий патриот!!!

20:24 24 августа

sunseich

KhSL согласен, тем более желать удачи не тоже самое что желать победы.

20:21 24 августа

KhSL

Господи, просто форма вежливости по отношению к своему бывшему клубу. А про вежливость нижеотписавшиеся по-момему просто понятия не имеют...

20:17 24 августа

Деметрио

Пиарится Дима просто! Не кормите тролля!

20:14 24 августа

shpasic

он не "бывший нападающий Аякса", а действующий комментатор МатчТВ.

20:13 24 августа

RT

Придурок. Гнать ко всем чертям идика.

20:12 24 августа

ЮКИ

мы,болельщики России,желаем,чтобы у тебя язык отсох,гнида!

20:12 24 августа

баламошка

Вырастила Россия на свою голову.

20:11 24 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ