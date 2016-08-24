Булыкин пожелал удачи "Аяксу" в матче с "Ростовом"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин получил приглашение от "Аякса" посетить ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Ростовом". В официальном твиттере "Аякса" размещено фото Булыкина в клубном шарфе.
Также россиянин пожелал удачи "Аяксу" в предстоящем матче. "Привет фанатам "Аякса". Я, Дмитрий Булыкин, желаю удачи вашей команде в сегодняшней игре", - сказал Булыкин.
Булыкин выступал за "Аякс" в сезоне-2011/12. Ответная игра между "Ростовом" и "Аяксом" состоится в Ростове-на-Дону сегодня. Начало встречи - в 21:45. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.
Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"
Op uitnodiging van #Ajax speciaal uit Moskou gekomen en dus vanavond op de tribune bij #rosaja: Dmitry Bulykin! #UCL pic.twitter.com/11ZSCRfj19– AFC Ajax (@AFCAjax) 24 августа 2016 г.
Groeten van Dmitry!👋 Lees nu ook het interview 👉 https://t.co/AWl2r0KA2b #UCL #ajaros #wijzijnajax pic.twitter.com/E58E5xNyZE– AFC Ajax (@AFCAjax) 24 августа 2016 г.
sergey.v1968
Вот такой диалог (заочный) между Булыкиным и воспитанными господами, кричащими о двуличии, "кого мы воспитали" и прочей фигне, и чётко показывает разницу в вежливости между Дмитрием и ребятками, которым родители в детстве забыли сказать о нормах поведения, принятых в нормальном обществе.
10:05 25 августа
Alex Surovov
Ростовский парадокс! Капитан СКА Ростов Курбан Бердыев рулит Ростовом и добивается результат!
23:38 24 августа
Dexterous
Негодный был футболист и человек такой же. Позор, Забулдыгину!
22:34 24 августа
shpasic
ВАРЕЖКИ! ВАРЕЖКИ СНИМИ!
22:25 24 августа
Борян
Какие все злые, как с цепи сорвались. Человек проявил вежливость, но горе-комментаторам это понятие не знакомо. Духовные, чо.
22:23 24 августа
Platinum1991
Ростову надо ПОМОЧЬ, а Курбан Бердыев ВСЕГДА ГОТОВ! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Игрокам Ростова надо спокойно держать футбольные нити игры в своих НОГАХ и не позволять Аяксу проводить контратаки! Лучшая защита - это нападение, но с контролем мяча и завершающим ударом по воротам! Будут удары, будут и голы! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
21:54 24 августа
Алый Дракон
Добавлю - по логике тех, кто кричит "иуда", все дипломаты "иуды" - потому что вынуждены постоянно "ходить по лезвию бритвы", когда их спрашивают про какие либо щекотливые вопросы )... Зато такие болелы сразу - в бубен! И потом - международный конфликт )... Детский сад... Народ элементарных вещей не понимает...
21:49 24 августа
Cantоna13
В 2014ом Вовка Бут желал удачи своей Боруссии против Зенита, сейчас Булыкин своему Аяксу, никаких проблем, они там играли, кто такие для них Зенит и Сельмаш. Удачи Ростову, и пусть Курбан попадет в группу Лиги Чемпионов! ))
21:46 24 августа
Алый Дракон
Адекватные комменты написали только KhSL и sunseich. Он что, должен был вежливо послать свой бывший клуб?)... мол, извините, но я буду болеть за РОССИЙСКИЙ клуб?)... Тут дипломатия - он должен был и красиво себя по отношению к "Аяксу" показать, и перед нашими, что он и сделал - он смог соблюсти правила вежливости. Тем более, что он за "Ростов" не выступал, так что никакого "берега попутал" здесь нет. При этом он в душе будет болеть за "Ростов", имхо - он бОльший патриот, чем многие с этого форума.
21:45 24 августа
andreichf
Да какой он иуда ?? Пожелал удачи своему бывшему работадателю и надо заметить добросовестному. Настоящие иуды в Ростове сидят, людям жрать нечего - по полтора года зарплату не платят
21:43 24 августа
Flamenco
Ехали два ИДИОТА БУЛКИН и БУБНОВ....
21:38 24 августа
Доктор-Ч
Иуда.
21:37 24 августа
самарец
за такое пожелание можно и от эфира отлучить
20:54 24 августа
Kluchnik
На российском канале получать деньги и при этом желать успеха чужим - аморально
20:49 24 августа
Edward CSKA
Красавчег, прогнулся перед еврогеями ))))) щас будет ждать приглашения на какой нибудь юбилей Аякса ))) Да и в Амстердаме растишка вкусная везде , легалайз ))))
20:36 24 августа
Felix BARSA
НА МАТЧ ТВ СКАЗАЛ,ЧТО В РОСТОВЕ БУДЕТ БОЛЕТЬ ЗА НАС,А ТЕПЕРЬ ПЕРЕД АЯКСОМ расшаркивается,ДВУЛИЧНЫЙ ПОДОНОК!
20:36 24 августа
King's Bounty 2
пусть хряпнет висячку у силиссена...
20:30 24 августа
Вопреки
Вот такие клоу-ы, возомнившие себя звездой, и губят наш футбол... а мы говорим почему у нас такая сборная, где совесть, честь и патриотизм.. А, по-сути, что из себя представлял Булыкин ? НИЧЕГО выдающегося, но учит жизни ростовчан. Стыдоба.
20:30 24 августа
Kleon
Дима! Ты настоящий патриот!!!
20:24 24 августа
sunseich
KhSL согласен, тем более желать удачи не тоже самое что желать победы.
20:21 24 августа
KhSL
Господи, просто форма вежливости по отношению к своему бывшему клубу. А про вежливость нижеотписавшиеся по-момему просто понятия не имеют...
20:17 24 августа
Деметрио
Пиарится Дима просто! Не кормите тролля!
20:14 24 августа
shpasic
он не "бывший нападающий Аякса", а действующий комментатор МатчТВ.
20:13 24 августа
RT
Придурок. Гнать ко всем чертям идика.
20:12 24 августа
ЮКИ
мы,болельщики России,желаем,чтобы у тебя язык отсох,гнида!
20:12 24 августа
баламошка
Вырастила Россия на свою голову.
20:11 24 августа