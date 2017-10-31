Букмекеры уверены, что "Барселона" выиграет в Греции

Сегодня состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Барселоной". Встреча в Греции начнется в 22.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Олимпиакос" - "Барселона"

Прогноз Winline – П1 11.00 – Н 6.33 – П2 1.22

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Олимпиакос" - "Барселона".

Прямая трансляция матча "Олимпиакос" - "Барселона" – во вторник, 31 октября, на канале "Матч! Наш Спорт".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Олимпиакос": Прото - Диогу Фигейраш, Ботиа, Энгелс, Кутрис - Ромао, Жилле, Зджелар - Карсела-Гонсалес, Фортунис, Эменике.

"Барселона": тер Штеген - Серхи Роберто, Маскерано, Юмтити, Жорди Альба - Паулинью, Бускетс, Ракитич - Деулофеу, Суарес, Месси.

ПОТЕРИ: Себа (под вопросом) - Пике (дисквалификация), Арда Туран, Дембеле, Иньеста, Рафинья (все - травма), Фермален, Видаль, Маскерано (все - под вопросом).