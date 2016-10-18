Букмекеры считают "Реал" фаворитом в матче с "Легией"

18 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" – "Легия". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Легия"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,03 – Н 18,00 – П2 63,00

Трансляция матча "Реал" – "Легия" 18 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Легия".

Прямая трансляция матча "Реал" – "Легия" 18 октября на канале, "Матч! Арена".

Новости

"Реал" продлил контракт с полузащитником Тони Кросом до 2022 года. На очереди подписание соглашений с Криштиану Роналду, Гаретом Бэйлом и Пепе. Вместе с тем, несмотря на выздоровление Марселу и Хамеса Родригеса, у мадридцев сохраняются кадровые сложности. Курс лечения проходят Каземиру и перенесший операцию Лука Модрич, а в матче за сборную повредил колено и выбыл на месяц Серхио Рамос.

"Легия" до 2019 года продлила контракт с капитаном команды Михалом Пазданом, который сохраняет шансы восстановиться после повреждения плеча и сыграть в Мадриде. В тоже время УЕФА отклонил апелляцию варшавян и подтвердил: ответный матч с "Реалом" пройдет при пустых трибунах из-за инцидентов во время игры с дортмундской "Боруссией".

Цифры

620 миллионов евро составили рекордные в истории "Реала" доходы по итогам сезона-2015/16. Теперь "сливочные" планируют потратить 400 миллионов на реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу.