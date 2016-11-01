Букмекеры считают "ПСЖ" фаворитом в матче с "Базелем"

1 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Базель" – "ПСЖ". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Базель" – "ПСЖ"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,35 – Н 4,18 – П2 1,63

Трансляция матча "Базель" – "ПСЖ" 1 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Базель" – "ПСЖ".

Новости

Во вчерашней тренировке "Базеля" не принимал участия получивший на днях травму защитник Михаэль Ланг. В тоже время вернулся в строй выздоровевший хавбек Ренато Штеффен.

Защитник Тиагу Силва положил конец слухам, заявив о желании продлить контракт с "ПСЖ", а хавбек Хавьер Пасторе вернулся в строй и, по словам Унаи Эмери, у аргентинца хорошие шансы попасть во вторник в стартовый состав.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 0 – 3.

Результаты последних матчей