Букмекеры считают "ПСЖ" фаворитом в матче с "Базелем"

1 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Базель" – "ПСЖ". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Базель" – "ПСЖ"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 5,35 – Н 4,18 – П2 1,63
Трансляция матча "Базель" – "ПСЖ" 1 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Базель" – "ПСЖ".
Новости
Во вчерашней тренировке "Базеля" не принимал участия получивший на днях травму защитник Михаэль Ланг. В тоже время вернулся в строй выздоровевший хавбек Ренато Штеффен.
Защитник Тиагу Силва положил конец слухам, заявив о желании продлить контракт с "ПСЖ", а хавбек Хавьер Пасторе вернулся в строй и, по словам Унаи Эмери, у аргентинца хорошие шансы попасть во вторник в стартовый состав.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 0 – 3.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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19 октября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"ПСЖ" – "Базель"
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3:0