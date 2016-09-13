Букмекеры считают "ПСЖ" фаворитом в матче с "Арсеналом"

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Арсенал". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "ПСЖ" – "Арсенал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,03 – Н 3,57 – П2 3,74

Трансляция матча "ПСЖ" – "Арсенал" 13 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Арсенал".

Прямая трансляция матча "ПСЖ" – "Арсенал" 13 сентября на канале, "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-1, 1 – 2.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 29 марта 1994 года 1/2 Кубка кубков "ПСЖ" – "Арсенал" 1:1 12 апреля 1994 года 1/2 Кубка кубков "Арсенал" – "ПСЖ" 1:0

Новости

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери не включил в заявку травмированных защитника Левена Кюрзава и хавбека Атема Бен-Арфа.

"Арсенал" в ближайшее время должен продлить контракты со своими самыми яркими звездами – полузащитником Месутом Езилом и форвардом Алексисом Санчесом.

Цитаты

Унаи ЭМЕРИ, главный тренер "ПСЖ":

– Мне 44 года, и я до сих пор считаю себя очень молодым тренером. Когда я решил принять приглашение "ПСЖ", то сделал это с мыслями о росте. Я восхищаюсь работой Арсена Венгера и его способностью работать так долго в одном клубе. Это редкое явление. Каждый хотел бы получить возможность сделать то же самое.