Букмекеры считают "Порту" фаворитом в матче с "Копенгагеном"

14 сентября 2016 года. "Порту" - "Копенгаген" - 1:1. Футболисты "Порту" отмечают гол в ворота "Копенгагена". Фото REUTERS

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Копенгаген" – "Порту". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Копенгаген" – "Порту"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,47 – Н 3,17 – П2 2,29

Трансляция матча "Копенгаген" – "Порту" 22 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Копенгаген" – "Порту".

Прямая трансляция матча "Копенгаген" – "Порту" 22 ноября на канале, "Матч! Арена".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 1 – 1.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 14 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Порту" – "Копенгаген" 1:1

Новости

"Копенгаген" лишился обоих ключевых форвардов – Федерико Сантандера и Андреаса Корнелиуса. Тем не менее, Столе Сольбаккен не собирается отказываться от схемы с двумя нападающими.

"Порту" отправился в Данию без получившего в пятницу травму бедра мексиканского вингераМигеля Лаюна и повредившего колено Рубена Невеша.