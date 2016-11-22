Букмекеры считают "Порту" фаворитом в матче с "Копенгагеном"

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Копенгаген" – "Порту". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Копенгаген" – "Порту"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,47 – Н 3,17 – П2 2,29
Трансляция матча "Копенгаген" – "Порту" 22 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Копенгаген" – "Порту".
Прямая трансляция матча "Копенгаген" – "Порту" 22 ноября на канале, "Матч! Арена".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 1 – 1.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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14 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Порту" – "Копенгаген"
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1:1
Новости
"Копенгаген" лишился обоих ключевых форвардов – Федерико Сантандера и Андреаса Корнелиуса. Тем не менее, Столе Сольбаккен не собирается отказываться от схемы с двумя нападающими.
"Порту" отправился в Данию без получившего в пятницу травму бедра мексиканского вингераМигеля Лаюна и повредившего колено Рубена Невеша.