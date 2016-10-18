Букмекеры считают "Порту" фаворитом в матче с "Брюгге"

18 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Брюгге" – "Порту". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Брюгге" – "Порту"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,92 – Н 3,74 – П2 1,76

Трансляция матча "Брюгге" – "Порту" 18 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Брюгге" – "Порту".

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У "Брюгге" сложности с составом на предстоящую игру. В списке травмированных значатся Лиор Рафаэлов, Бьорн Энгельс, Лорен Де Бук, Брандон Мехеле и Хосе Искиэрдо. Под вопросом выход на поле испытывающего проблемы с желудком Абдулая Диаби. Порадовало Мишеля Прюдомма только выздоровление Руда Вормера.

У "Порту", напротив, нет ни одной кадровой проблемы перед матчем в Бельгии.