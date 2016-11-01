Букмекеры считают "Наполи" фаворитом в матче с "Бешикташем"

1 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бешикташ" – "Наполи". Начало – в 20:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бешикташ" – "Наполи"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,51 – Н 3,49 – П2 2,13
Трансляция матча "Бешикташ" – "Наполи" 1 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бешикташ" – "Наполи".
Прямая трансляция матча "Бешикташ" – "Наполи" 1 ноября на канале, "Матч ТВ".
Новости
"Бешикташ" в последних матчах потерял двух игроков стартового состава. Сначала "орлы" из-за проблем с ахилловым сухожилием на полгода лишились защитника Джанера Эркина, а потом перелом стопы оставил вне игры атакующего полузащитника Талиску. Кроме них в лазарете числятся Гекхан Инлер, Атиба Хатчинсон, Огузхан Езякуп и Неджип Уйсал.
В Стамбул не полетел продолжающий лечение защитник "Наполи" Рауль Альбиоль.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 3 – 2.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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19 октября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Наполи" – "Бешикташ"
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2:3