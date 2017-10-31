Букмекеры считают "МЮ" явным фаворитом матча с "Бенфикой"

Сегодня состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Бенфикой". Встреча в Англии начнется в 22.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "МЮ" - "Бенфика"

Прогноз Winline – П1 1.34 – Н 5.00 – П2 8.88

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Бенфика".

Прямая трансляция матча "МЮ" - "Бенфика" – во вторник, 31 октября, на канале "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"МЮ": Де Хеа - Валенсия, Джоунс, Байи, Дармиан - Эррера, Матич - Мата, Мхитарян, Марсьяль - Лукаку.

"Бенфика": Свилар - Перейра, Рубен Диаш, Самарис, Гримальдо - Сальвио, Фейса, Пиззи, Диогу Гонсалвеш - Рауль Хименес, Жонас.

ПОТЕРИ: Рохо, Кэррик, Феллаини, Погба, Ибрагимович (все - травма) - Андре Алмейда, Луизау (оба - дисквалификация).