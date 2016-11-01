Букмекеры считают менхенгладбахскую "Боруссию" фаворитом в матче с "Селтиком"

1 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" М – "Селтик". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Боруссия" М – "Селтик"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,46 – Н 4,71 – П2 6,94
Трансляция матча "Боруссия" М – "Селтик" 1 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" М – "Селтик".
Прямая трансляция матча "Боруссия" М – "Селтик" 1 ноября на канале, "Матч! Наш спорт".
Новости
В понедельник тренировки возобновил один из ключевых игроков менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар. Готов к игре и лучший бомбардир немецкой команды Раффаэл, хотя по-прежнему на больничном остаются защитник Андреас Кристенсен и хавбек Ибраима Траоре.
"Селтик" до конца группового турнира лишился одного из самых ярких своих игроков – повредившего связки голеностопа 19-летнего защитника Кирана Тирни. В Германию не полетели испытывающий проблемы с паховыми мышцами Коло Туре и заболевший форвард Ли Гриффитс.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 2 – 0.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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19 октября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Селтик" – "Боруссия" М
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0:2