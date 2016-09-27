Букмекеры считают "Лестер" фаворитом в матче с "Порту"

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лестер" – "Порту". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лестер" – "Порту"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,25 – Н 3,32 – П2 3,39

Трансляция матча "Лестер" – "Порту" 27 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Порту".

Прямая трансляция матча "Лестер" – "Порту" 27 сентября на канале, "Матч! Футбол 1".

Новости

Защитник Кристиан Фукс может покинуть "Лестер" в ближайшее трансферное окно. Австриец недоволен условиями предложенного клубом нового контракта. Пропустивший три матча из-за повреждения паховых мышц голкипер "лис" Каспер Шмейхель в понедельник вернулся к тренировкам с командой. Пропустит игру только полузащитник Менди.