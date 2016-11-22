Букмекеры считают дортмундскую "Боруссию" фаворитом в матче с "Легией"

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Д – "Легия". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Боруссия" Д – "Легия"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,13 – Н 9,60 – П2 20,00
Трансляция матча "Боруссия" Д – "Легия" 22 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д – "Легия".
Прямая трансляция матча "Боруссия" Д – "Легия" 22 ноября на канале, "Матч! Игра".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 6 – 0.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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14 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Легия" – "Борусия" Д
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0:6
Новости
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