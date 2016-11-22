Букмекеры считают дортмундскую "Боруссию" фаворитом в матче с "Легией"

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Д – "Легия". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Боруссия" Д – "Легия"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,13 – Н 9,60 – П2 20,00

Трансляция матча "Боруссия" Д – "Легия" 22 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д – "Легия".

Прямая трансляция матча "Боруссия" Д – "Легия" 22 ноября на канале, "Матч! Игра".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 6 – 0.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 14 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Легия" – "Борусия" Д 0:6

Новости

Голкипер дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки пропустит остаток группового турнира из-за перелома руки. Зато пропустивший игру с "Баварией" Марко Ройс готов провести первый матч в нынешнем сезоне.

Болельщики "Легии" вновь увидят игру своей команды только по телевизору. Из-за выходок польских фанатов УЕФА запретил продавать гостям билеты на матч в Дортмунде.