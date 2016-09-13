Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Селтиком"

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" – "Селтик". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Селтик"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,10 – Н 10,00 – П2 26,00

Трансляция матча "Барселона" – "Селтик" 13 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Селтик".

Прямая трансляция матча "Барселона" – "Селтик" 13 сентября на канале, "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=3-2, 21 – 10.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 4 марта 2008 года 1/8 финала ЛЧ "Барселона" – "Селтик" 1:0 22 октября 2012 года Групповой этап ЛЧ "Барселона" – "Селтик" 2:1 7 ноября 2012 года Групповой этап ЛЧ "Селтик" – "Барселона" 2:1 1 октября 2013 года Групповой этап ЛЧ "Селтик" – "Барселона" 0:1 11 декабря 2013 года Групповой этап ЛЧ "Барселона" – "Селтик" 6:1

Новости

Вопреки первоначальным прогнозам рисковавший пропустить несколько недель основной вратарь "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена вчера вернулся к тренировкам и может сыграть против "Селтика".

Нападающий "Барселоны" Неймар заявил о начале музыкальной карьеры. Премьера первой песни состоится в среду в социальной сети Facebook.

Капитан "Селтика" Скотт Браун успешно прошел медицинские тесты и готов в среду выйти на поле "Ноу Камп".

Цифры

40 миллионов евро мог составить годовой оклад Неймара в случае перехода в "ПСЖ", однако бразилец остался верен "Барселоне".

536 матчей провел за "Барселону" Лионель Месси, обогнав Виктора Вальдеса и выйдя по этому показателю на пятое место в истории клуба. Лидирует в списке легенд Хави, на счету которого 767 игр.

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