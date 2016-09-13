Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Селтиком"

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" – "Селтик". Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Селтик"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,10 – Н 10,00 – П2 26,00
Трансляция матча "Барселона" – "Селтик" 13 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Селтик".
Прямая трансляция матча "Барселона" – "Селтик" 13 сентября на канале, "Матч! Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=3-2, 21 – 10.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
4 марта 2008 года
|
1/8 финала ЛЧ
|
"Барселона" – "Селтик"
|
1:0
|
22 октября 2012 года
|
Групповой этап ЛЧ
|
"Барселона" – "Селтик"
|
2:1
|
7 ноября 2012 года
|
Групповой этап ЛЧ
|
"Селтик" – "Барселона"
|
2:1
|
1 октября 2013 года
|
Групповой этап ЛЧ
|
"Селтик" – "Барселона"
|
0:1
|
11 декабря 2013 года
|
Групповой этап ЛЧ
|
"Барселона" – "Селтик"
|
6:1
Новости
Вопреки первоначальным прогнозам рисковавший пропустить несколько недель основной вратарь "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена вчера вернулся к тренировкам и может сыграть против "Селтика".
Нападающий "Барселоны" Неймар заявил о начале музыкальной карьеры. Премьера первой песни состоится в среду в социальной сети Facebook.
Капитан "Селтика" Скотт Браун успешно прошел медицинские тесты и готов в среду выйти на поле "Ноу Камп".
Цифры
40 миллионов евро мог составить годовой оклад Неймара в случае перехода в "ПСЖ", однако бразилец остался верен "Барселоне".
536 матчей провел за "Барселону" Лионель Месси, обогнав Виктора Вальдеса и выйдя по этому показателю на пятое место в истории клуба. Лидирует в списке легенд Хави, на счету которого 767 игр.
Цитаты
Мусса ДЕМБЕЛЕ, нападающий "Селтика":
– "Селтик" может удивить "Барселону" и добиться положительного результата. Мы намерены полностью выложиться на поле для завоевания очков. Чтобы сделать это, нужно выложиться на сто процентов.