11:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры считают "Атлетико" фаворитом в матче с ПСВ

ПСВ – "Атлетико". Фото AFP
ПСВ – "Атлетико". Фото AFP
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13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – "Атлетико". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ПСВ – "Атлетико"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,01 – Н 3,43 – П2 1,82

Трансляция матча ПСВ – "Атлетико" 13 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ – "Атлетико".

Прямая трансляция матча ПСВ – "Атлетико" 13 сентября на канале, "Матч! Наш спорт".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=2-2, 1 – 5.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

16 сентября 2008 года

Групповой этап ЛЧ

ПСВ – "Атлетико"

0:3

26 ноября 2008 года

Групповой этап ЛЧ

"Атлетико" – ПСВ

2:1

24 февраля 2016 года

1/8 финала ЛЧ

ПСВ – "Атлетико"

0:0

15 марта 2016 года

1/8 финала ЛЧ

"Атлетико" – ПСВ

0:0, ПЕН. – 8:7
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