Букмекеры считают "Атлетико" фаворитом в матче с ПСВ

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – "Атлетико". Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ПСВ – "Атлетико"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 5,01 – Н 3,43 – П2 1,82
Трансляция матча ПСВ – "Атлетико" 13 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ – "Атлетико".
Прямая трансляция матча ПСВ – "Атлетико" 13 сентября на канале, "Матч! Наш спорт".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=2-2, 1 – 5.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
16 сентября 2008 года
|
Групповой этап ЛЧ
|
ПСВ – "Атлетико"
|
0:3
|
26 ноября 2008 года
|
Групповой этап ЛЧ
|
"Атлетико" – ПСВ
|
2:1
|
24 февраля 2016 года
|
1/8 финала ЛЧ
|
ПСВ – "Атлетико"
|
0:0
|
15 марта 2016 года
|
1/8 финала ЛЧ
|
"Атлетико" – ПСВ
|
0:0, ПЕН. – 8:7