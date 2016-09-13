Букмекеры считают "Атлетико" фаворитом в матче с ПСВ

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – "Атлетико". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ПСВ – "Атлетико"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,01 – Н 3,43 – П2 1,82

Трансляция матча ПСВ – "Атлетико" 13 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ – "Атлетико".

Прямая трансляция матча ПСВ – "Атлетико" 13 сентября на канале, "Матч! Наш спорт".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=2-2, 1 – 5.

Результаты последних матчей