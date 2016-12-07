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Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Ювентуса" в матче с
загребским "Динамо"

Стадион "Ювентус". Фото AFP
Стадион "Ювентус". Фото AFP
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Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Ювентус" принимает загребское "Динамо". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ювентус" – "Динамо" З

Коэффициенты Winline: П1 1,11 – Н 8,83 – П2 25,0

Потери: Барцальи, Бонуччи, Алвес, Пьяца (травм.) - Жонас, Ловрен (дискв.).

Прогноз на матч

Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":

Счет – 4:1.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Динамо" З.

Прямая трансляция матча "Ювентус" - "Динамо" З - в среду, 7 декабря, на канале "Матч! Арена".

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