Сегодня восемью матчами завершится 4-й тур группового этапа. В одном из них "Севилья" принимает загребское "Динамо". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Севилья" – "Динамо" З

Коэффициенты Winline: П1 1,25 – Н 6,33 – П2 12,0

Потери: Каррису, Крун-Дели, Тремулинас (травм.) - Лешкович (травм.).

Прогноз на матч

Сергей АНДРЕЕВ, бывший нападающий сборной СССР:

Счет – 3:0.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" – "Динамо" З.