Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Реала" в матче со "Спортингом"

Сегодня восемью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Реал" принимает в Мадриде "Спортинг". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" – "Спортинг"

Коэффициенты Winline: П1 1,22 – Н 6,80 – П2 11,00

Потери: Навас, Иско Аларкон, Коэнтрау (травм.) - -.

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 3:0.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 4:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Спортинг".

Прямая трансляция матча "Реал" – "Спортинг" – в среду, 14 сентября, на канале "Матч! Арена".