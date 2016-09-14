Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Реала" в матче со "Спортингом"

Сегодня восемью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Реал" принимает в Мадриде "Спортинг". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Реал" – "Спортинг"
Коэффициенты Winline: П1 1,22 – Н 6,80 – П2 11,00
Потери: Навас, Иско Аларкон, Коэнтрау (травм.) - -.
Прогноз на матч
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:
Счет – 3:0.
Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 4:1.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Спортинг".
Прямая трансляция матча "Реал" – "Спортинг" – в среду, 14 сентября, на канале "Матч! Арена".