Сегодня восемью матчами завершится 3-й тур группового этапа. В одном из них "ПСЖ" принимает "Базель". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Пари Сен-Жермен" – "Базель"

Коэффициенты Winline: П1 1,22 – Н 6,52 – П2 13,00

Потери: Пасторе (травм.) - Траоре, Шпорар (травм.).

Прогноз на матч

Александр СПИВАК, бывший полузащитник "Шахтера" и "Зенита":

Счет – 2:0.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Базель".