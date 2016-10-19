Сегодня восемью матчами завершится 3-й тур группового этапа. В одном из них "ПСЖ" принимает "Базель". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Пари Сен-Жермен" – "Базель"
Коэффициенты Winline: П1 1,22 – Н 6,52 – П2 13,00
Потери: Пасторе (травм.) - Траоре, Шпорар (травм.).
Прогноз на матч
Александр СПИВАК, бывший полузащитник "Шахтера" и "Зенита":
Счет – 2:0.
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 3:1.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Базель".