Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Манчестер Сити" в матче с менхенгладбахской "Боруссией"

Сегодня девятью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Манчестер Сити" принимает менхенгладбахскую "Боруссию". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" – "Боруссия" М
Коэффициенты Winline: П1 1,39 – Н 5,26 – П2 7,56
Потери: Компани (травм.) - Дукуре, Херрманн (травм.).
Прогноз на матч
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:
Счет – 2:0.
Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 4:0.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Боруссия" М.