Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Манчестер Сити" в матче с менхенгладбахской "Боруссией"

Сегодня девятью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Манчестер Сити" принимает менхенгладбахскую "Боруссию". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" – "Боруссия" М

Коэффициенты Winline: П1 1,39 – Н 5,26 – П2 7,56

Потери: Компани (травм.) - Дукуре, Херрманн (травм.).

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 2:0.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 4:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Боруссия" М.