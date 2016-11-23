Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Атлетико" в матче с ПСВ

Сегодня восемью матчами завершится предпоследний тур группового этапа. В одном из них "Атлетико" принимает в Мадриде ПСВ. Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Атлетико" – ПСВ

Коэффициенты Winline: П1 1,30 – Н 5,34 – П2 10,0

Потери: Фернандес, Черчи (травм.) - Гуардадо, Локадиа, Хендрикс (травм.).

Прогноз на матч

Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Бенфики" и сборной России:

Счет – 2:0.

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" – ПСВ.

Прямая трансляция матча "Атлетико" – ПСВ – в среду, 23 ноября, на канале "Матч! Арена".