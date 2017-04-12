Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Атлетико" над "Лестером"

На этой неделе проходят первые четвертьфинальные матчи главного клубного турнира Европы. В одном из них "Атлетико" принимает "Лестер". Начало встречи в Мадриде - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Атлетико" – "Лестер"

Коэффициенты Winline: П1 1,29 – Н 5,23 – П2 11,0

Ориентировочные составы

"Атлетико": Облак, Хуанфран Торрес, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи Элустондо, Сауль Ньигес, Коке, Феррейра-Карраско, Гризманн, Фернандо Торрес.

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс, Ндиди, Дринкуотер, Махрез, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.

Потери: Фернандес, Врсалько, Мойя, Тиагу (все - травм.) - Ваге, Менди, Морган (все - травм.).

Прогноз на матч

Олег САЛЕНКО, бывший нападающий "Валенсии" и сборной России:

Счет – 1:0. "Не могу сказать, что "Атлетико" разнесет "Лестер". Англичане побьются, но вряд ли сдюжат с подопечными Диего Симеоне. Прагматичные мадридцы выиграют минимально".

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:0. "Атлетико" камня на камне не оставит от "Лестера". Подопечные Симеоне одержат уверенную победу и решат вопрос с выходом в полуфинал уже в первой встрече".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" – "Лестер".

Прямая трансляция матча "Атлетико" - "Лестер" - в среду, 12 апреля, на канале "Матч! Футбол-1".