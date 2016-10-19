Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Арсенала" в матче с "Лудогорцем"

Сегодня восемью матчами завершится 3-й тур группового этапа. В одном из них "Арсенал" принимает "Лудогорец". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Лудогорец"

Коэффициенты Winline: П1 1,13 – Н 8,33 – П2 20,00

Потери: Уэлбек (травм.) - -.

Прогноз на матч

Александр СПИВАК, бывший полузащитник "Шахтера" и "Зенита":

Счет – 3:0.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Лудогорец".