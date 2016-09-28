Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Арсенала" над "Базелем"

Сегодня восемью матчами завершится 2-й тур группового этапа. В одном из них "Арсенал" принимает в Лондоне "Базель". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Базель"

Коэффициенты Winline: П1 1,35 – Н 5,39 – П2 8,63

Потери: Мертесаккер, Рэмзи, Уэлбек (травм.), Жиру (дискв.) - Аканджи, Янко (травм.).

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины:

Счет – 3:1.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 3:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Базель".