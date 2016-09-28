Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Арсенала" над "Базелем"

Сегодня восемью матчами завершится 2-й тур группового этапа. В одном из них "Арсенал" принимает в Лондоне "Базель". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Базель"
Коэффициенты Winline: П1 1,35 – Н 5,39 – П2 8,63
Потери: Мертесаккер, Рэмзи, Уэлбек (травм.), Жиру (дискв.) - Аканджи, Янко (травм.).
Прогноз на матч
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины:
Счет – 3:1.
Сергей АСТАХОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 3:0.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Базель".