Букмекеры прогнозируют поражение "Селтика" от "Барселоны"

Сегодня восемью матчами завершится предпоследний тур группового этапа. В одном из них "Селтик" принимает в Глазго "Барселону". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Селтик" – "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 9,93 – Н 5,98 – П2 1,30

Потери: Тирни (травм.) - Иньеста, Матье, Юмтити (травм.).

Прогноз на матч

Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Бенфики" и сборной России:

Счет – 0:3.

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:4.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Селтик" – "Барселона".

Прямая трансляция матча "Селтик" – "Барселона" – в среду, 23 ноября, на канале "Матч! Игра".