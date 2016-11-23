Букмекеры прогнозируют поражение "Селтика" от "Барселоны"

Сегодня восемью матчами завершится предпоследний тур группового этапа. В одном из них "Селтик" принимает в Глазго "Барселону". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Селтик" – "Барселона"
Коэффициенты Winline: П1 9,93 – Н 5,98 – П2 1,30
Потери: Тирни (травм.) - Иньеста, Матье, Юмтити (травм.).
Прогноз на матч
Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Бенфики" и сборной России:
Счет – 0:3.
Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:4.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Селтик" – "Барселона".
Прямая трансляция матча "Селтик" – "Барселона" – в среду, 23 ноября, на канале "Матч! Игра".