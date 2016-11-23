Букмекеры прогнозируют поражение "Ростова" в матче с "Баварией"

Сегодня восемью матчами завершится предпоследний тур группового этапа. В одном из них "Ростов" принимает "Баварию". Начало встречи в 22:45.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" – "Бавария"

Коэффициенты Winline: П1 11,00 – Н 6,06 – П2 1,27

Прогноз на матч

Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Бенфики" и сборной России:

Счет – 0:2. "В поединке с "Баварией" мальчиками для битья "Ростов" точно выглядеть не будет. Если не пропустит быстрый гол, сможет создать трудности грозному сопернику. Но исполнители в составе гостей на две, а то и на три головы выше по своему мастерству".

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:1. "Ростов" покажет достойный футбол, поставит у ворот классический бердыевский "автобус". Но класс "Баварии" в итоге все-таки скажется".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" – "Бавария".

Прямая трансляция матча "Ростов" – "Атлетико" – в среду, 23 ноября, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы

"Ростов": Джанаев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Полоз, Азмун.

"Бавария": Ульрайх, Лам, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Алонсо, Киммих, Алкантара, Мюллер, Рибери, Левандовски.

Потери: - - Видаль, Коман, Роббен, Мартинес (травм.).