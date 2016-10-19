Букмекеры прогнозируют поражение "Ростова" в матче с "Атлетико"

Сегодня восемью матчами завершится 3-й тур группового этапа. В одном из них "Ростов" принимает "Атлетико". Начало встречи в 21:45.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" – "Атлетико"

Коэффициенты Winline: П1 10,00 – Н 4,80 – П2 1,34

Прогноз на матч

Александр СПИВАК, бывший полузащитник "Шахтера" и "Зенита":

Счет – 1:2. "Понятно, что дончане, как обычно, будут сражаться и вряд ли проиграют крупно. Но для Лиги чемпионов этого мало, тем более для матча с лидером чемпионата Испании. При этом я уверен, что "Ростов" от своего главного конкурента ПСВ не отстанет, потому что голландцев ждет разгром в Мюнхене".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:0. "Для желто-синих Лига чемпионов в радость, а не в тягость, да и с испанскими грандами у Курбана Бердыева играть получается".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" – "Атлетико".

Прямая трансляция матча "Ростов" – "Атлетико" – в среду, 19 октября, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы

"Ростов": Джанаев, Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Полоз, Ерохин, Азмун.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке Ресуррексьон, Габи Элустондо, Корреа, Феррейра-Карраско, Торрес, Гризманн.

Потери: - - Фернандес, Хименес, Черчи (травм.).