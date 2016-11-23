Сегодня восемью матчами завершится предпоследний тур группового этапа. В одном из них "Боруссия" принимает в Менхенгладбахе "Манчестер Сити". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Боруссия" М – "Манчестер Сити"
Коэффициенты Winline: П1 4,30 – Н 4,00 – П2 1,80
Потери: Корб, Крамер (дискв.), Домингес, Дрмич, Дукуре, Херманн, Шульц (травм.) - Делф (травм.).
Прогноз на матч
Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Бенфики" и сборной России:
Счет – 0:2.
Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:1.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" М – "Манчестер Сити".