Букмекеры прогнозируют поражение "Легии" в матче с дортмундской "Боруссией"

Сегодня восемью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Легия" принимает в Варшаве дортмундскую "Боруссию". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Легия" – "Боруссия" Д

Коэффициенты Winline: П1 8,51 – Н 5,01 – П2 1,36

Потери: - - Кагава, Бендер, Ройс, Дурм, Эмре Мор, Нури Шахин, Вайгль (травм.).

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 1:2.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:3.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Легия" – "Боруссия" Д.