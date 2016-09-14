Букмекеры прогнозируют поражение "Легии" в матче с дортмундской "Боруссией"

Сегодня восемью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Легия" принимает в Варшаве дортмундскую "Боруссию". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Легия" – "Боруссия" Д
Коэффициенты Winline: П1 8,51 – Н 5,01 – П2 1,36
Потери: - - Кагава, Бендер, Ройс, Дурм, Эмре Мор, Нури Шахин, Вайгль (травм.).
Прогноз на матч
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:
Счет – 1:2.
Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 0:3.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Легия" – "Боруссия" Д.