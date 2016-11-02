Букмекеры прогнозируют поражение "Легии" от "Реала"

Сегодня восемью матчами завершится 4-й тур группового этапа. В одном из них "Легия" принимает "Реал". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Легия" – "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 21,0 – Н 10,0 – П2 1,12

Потери: - - Каземиру, Карвахаль, Пепе, Рамос (травм.).

Прогноз на матч

Сергей АНДРЕЕВ, бывший нападающий сборной СССР:

Счет – 0:5.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:6.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Легия" – "Реал".

Прямая трансляция матча "Легия" - "Реал" - в среду, 2 ноября, на канале "Матч! Арена".