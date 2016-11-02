Букмекеры прогнозируют победу "Ювентуса" в матче с "Лионом"

Сегодня восемью матчами завершится 4-й тур группового этапа. В одном из них "Ювентус" принимает "Лион". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Ювентус" – "Лион"
Коэффициенты Winline: П1 1,37 – Н 5,03 – П2 8,90
Потери: Де Шильо, Дибала, Лихтштайнер, Пьяца, Ругани, Эвра (травм.) - Гренье, Жалле (травм.).
Прогноз на матч
Сергей АНДРЕЕВ, бывший нападающий сборной СССР:
Счет – 2:0.
Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 3:0.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Лион".
Прямая трансляция матча "Ювентус" - "Лион" - в среду, 2 ноября, на канале "Матч! Футбол-2".