Букмекеры прогнозируют победу "Ювентуса" в матче с "Лионом"

Сегодня восемью матчами завершится 4-й тур группового этапа. В одном из них "Ювентус" принимает "Лион". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ювентус" – "Лион"

Коэффициенты Winline: П1 1,37 – Н 5,03 – П2 8,90

Потери: Де Шильо, Дибала, Лихтштайнер, Пьяца, Ругани, Эвра (травм.) - Гренье, Жалле (травм.).

Прогноз на матч

Сергей АНДРЕЕВ, бывший нападающий сборной СССР:

Счет – 2:0.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Лион".

Прямая трансляция матча "Ювентус" - "Лион" - в среду, 2 ноября, на канале "Матч! Футбол-2".