Букмекеры прогнозируют победу "Ювентуса" над "Монако"

Сегодня станет известен первый финалист главного клубного турнира Европы. В ответном матче 1/2 финала "Ювентус" принимает "Монако". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ювентус" - "Монако"

Коэффициенты Winline: П1 1,67 – Н 4,00 – П2 5,19

Прогноз на матч

Счет – 1:1. "Ювентус" одной ногой уже в Кардиффе, но формальности нужно соблюсти и окончательно добить "Монако". Сюрпризы маловероятны - туринцы не проигрывают дома с августа 2015-го, а в текущей Лиге чемпионов пропускают по праздникам. В последний раз в европейском матче мяч оказывался в воротах Буффона аж 22 ноября, так что сухая серия великого вратаря уже приближается к аналогичному достижению его поклонника Медведева из "Ростова". Словом, интрига у этого полуфинала лишь одна - доберется ли "Ювентус" до финала с абсолютным нулем пропущенных голов в плей-офф?

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Монако".

Прямая трансляция матча "Ювентус" - "Монако" - во вторник, 9 мая, на канале "Матч ТВ".