Букмекеры прогнозируют победу "Тоттенхэма" в матче с "Монако"

Сегодня восемью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Тоттенхэм" принимает в Лондоне "Монако". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Тоттенхэм" – "Монако"
Коэффициенты Winline: П1 1,69 – Н 3,77 – П2 5,16
Потери: Роуз (травм.) - Субашич, Менди, Лемар, Каррильо, Мбаппе (травм.).
Прогноз на матч
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:
Счет – 2:0.
Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 2:2.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Монако".
Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" – "Монако" – в среду, 14 сентября, на канале "Матч! Футбол-1".