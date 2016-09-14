Букмекеры прогнозируют победу "Тоттенхэма" в матче с "Монако"

Сегодня восемью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Тоттенхэм" принимает в Лондоне "Монако". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тоттенхэм" – "Монако"

Коэффициенты Winline: П1 1,69 – Н 3,77 – П2 5,16

Потери: Роуз (травм.) - Субашич, Менди, Лемар, Каррильо, Мбаппе (травм.).

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 2:0.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:2.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Монако".

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" – "Монако" – в среду, 14 сентября, на канале "Матч! Футбол-1".