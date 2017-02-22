Букмекеры прогнозируют победу "Севильи" над "Лестером"

Сегодня в еврокубковую весну вступают оставшиеся участники 1/8 финала. В одном из матчей "Севилья" принимает "Лестер". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Севилья" – "Лестер"

Коэффициенты Winline: П1 1,37 – Н 4,99 – П2 8,96

Ориентировочные составы

"Севилья": Рико, Мариану, Ленгле, Рами, Эскудеро, Иборра, Н'Зонзи, Васкес, Насри, Витоло, Йоветич.

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Ндиди, Дринкуотер, Махрез, Олбрайтон, Слимани, Варди.

Потери: Меркадо (дискв.), Лассо, Пареха, Тремулинас (все - травм.) - -.

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 3:1. "Если в английской премьер-лиге команда Раньери близка к зоне вылета, то в Лиге чемпионов осенью-зимой она смотрелась хорошо и вышла из группы очень уверенно. Однако отдам предпочтение "Севилье" - испанцы выглядят куда мощнее. Правда, верю, что один мяч "Лестер" забьет и шанс на ответную игру себе оставит".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:0. "При всей симпатии к английским чемпионам, их карета уже давно превратилась в тыкву. Проиграть "Севилья" может только сама себе".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" – "Лестер".

Прямая трансляция матча "Севилья" - "Лестер" - в среду, 22 февраля, на канале "Матч! Футбол-1".