В главном клубном турнире Европы стартует полуфинальная стадия. В одном из первых матчей "Реал" принимает "Атлетико". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" – "Атлетико"

Коэффициенты Winline: П1 1,74 – Н 3,53 – П2 4,47

Прогноз на матч

Константин ЛЕПЕХИН, экс-защитник "Зенита":

Счет – 3:1. "Думаю, что будет много голов. "Реал" по подбору футболистов – сильнейшая команда мира и наверняка пройдет "Атлетико". Команда Диего Симеоне любит преподносить сюрпризы, но не в этот раз".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:0. "Последние мадридские дерби не блещут результативностью – это почти всегда изысканные тактические блюда для гурманов. Статус первой игры полуфинала тем более обязывает команды больше думать об обороне, чем об атаке".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Атлетико".

Прямая трансляция матча "Реал" - "Атлетико" - во вторник, 2 мая, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу Виейра, Каземиру, Кроос, Модрич, Иско Аларкон, Криштиану Роналду, Бензема.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Савич, Филипе Луис, Сауль Ньигес, Габи Фернандес, Гайтан, Коке Ресуррексьон, Гризманн, Гамейро.

Потери: Пепе, Бэйл, Коэнтрау (все – травм.) - Фернандес, Мойя, Хуанфран Торрес (все – травм.), Врсалько, Феррейра-Карраско (оба - под вопросом).