В главном клубном турнире Европы стартует полуфинальная стадия. В одном из первых матчей "Реал" принимает "Атлетико". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Реал" – "Атлетико"
Коэффициенты Winline: П1 1,74 – Н 3,53 – П2 4,47
Прогноз на матч
Константин ЛЕПЕХИН, экс-защитник "Зенита":
Счет – 3:1. "Думаю, что будет много голов. "Реал" по подбору футболистов – сильнейшая команда мира и наверняка пройдет "Атлетико". Команда Диего Симеоне любит преподносить сюрпризы, но не в этот раз".
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 0:0. "Последние мадридские дерби не блещут результативностью – это почти всегда изысканные тактические блюда для гурманов. Статус первой игры полуфинала тем более обязывает команды больше думать об обороне, чем об атаке".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Атлетико".
Прямая трансляция матча "Реал" - "Атлетико" - во вторник, 2 мая, на канале "Матч ТВ".
Ориентировочные составы
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу Виейра, Каземиру, Кроос, Модрич, Иско Аларкон, Криштиану Роналду, Бензема.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Савич, Филипе Луис, Сауль Ньигес, Габи Фернандес, Гайтан, Коке Ресуррексьон, Гризманн, Гамейро.
Потери: Пепе, Бэйл, Коэнтрау (все – травм.) - Фернандес, Мойя, Хуанфран Торрес (все – травм.), Врсалько, Феррейра-Карраско (оба - под вопросом).