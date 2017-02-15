Букмекеры прогнозируют победу "Реала" в матче с "Наполи"

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала. В одном из них "Реал" принимает "Наполи". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" – "Наполи"

Коэффициенты Winline: П1 1,60 – Н 4,45 – П2 5,29

Прогноз на матч

Дмитрий БУЛЫКИН, бывший нападающий сборной России:

Счет – 2:1. "Очень интересная пара, увлекательное зрелище нам обеспечено. Обе команды любят и умеют атаковать, “Наполи” в последнее время вообще разошелся. Но, думаю, в данном случае скажется более высокий класс футболистов “Реала” - и мадридцы одержат трудную домашнюю победу".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:2. "Не хочу и не буду считать “Реал” фаворитом пары. “Наполи” с Мертенсом на острие творит настоящие чудеса и выглядит сейчас самой зрелищной командой Италии. Полагаю, не испугаются неаполитанцы и на "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Наполи".

Прямая трансляция матча "Реал" - "Наполи" - в среду, 15 февраля, на канале "Матч! Футбол-1".