Букмекеры прогнозируют победу "Реала" в матче с дортмундской "Боруссией"

Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Реал" принимает дортмундскую "Боруссию". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" – "Боруссия" Д

Коэффициенты Winline: П1 1,90 – Н 3,91 – П2 3,71

Потери: Бэйл, Данилу, Кроос, Мората, Коэнтрау (травм.) - Бендер, Бюрки, Шахин, Геррейру (травм.).

Прогноз на матч

Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":

Счет – 4:2.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Боруссия" Д.

Прямая трансляция матча "Реал" - "Боруссия" Д - в среду, 7 декабря, на канале "Матч! Футбол-1".