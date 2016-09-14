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Букмекеры прогнозируют победу "Порту" в матче с "Копенгагеном"

Стадион "Драгау" в Порту. Фото AFP
Стадион "Драгау" в Порту. Фото AFP
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Сегодня девятью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Порту" принимает на стадионе "Драгау" "Копенгаген". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Порту" – "Копенгаген"

Коэффициенты Winline: П1 1,53 – Н 4,09 – П2 6,59

Потери: Перейра, Брахими (травм.) - -.

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 2:0.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Копенгаген".

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