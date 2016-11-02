00:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры прогнозируют победу "Порту" в матче с "Брюгге"

Стадион "Драгау" в Порту. Фото REUTERS
Стадион "Драгау" в Порту. Фото REUTERS
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Сегодня восемью матчами завершится 4-й тур группового этапа. В одном из них "Порту" принимает "Брюгге". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Порту" – "Брюгге"

Коэффициенты Winline: П1 1,32 – Н 5,57 – П2 9,98

Потери: Оливейра (травм.) - Де Бок, Рафаэлов, Симонс, Энгелс (травм.).

Прогноз на матч

Сергей АНДРЕЕВ, бывший нападающий сборной СССР:

Счет – 1:0.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Брюгге".

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