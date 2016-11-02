Букмекеры прогнозируют победу "Порту" в матче с "Брюгге"

Сегодня восемью матчами завершится 4-й тур группового этапа. В одном из них "Порту" принимает "Брюгге". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Порту" – "Брюгге"
Коэффициенты Winline: П1 1,32 – Н 5,57 – П2 9,98
Потери: Оливейра (травм.) - Де Бок, Рафаэлов, Симонс, Энгелс (травм.).
Прогноз на матч
Сергей АНДРЕЕВ, бывший нападающий сборной СССР:
Счет – 1:0.
Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 2:0.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" – "Брюгге".