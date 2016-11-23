Букмекеры прогнозируют победу "Наполи" в матче с киевским "Динамо"

Сегодня восемью матчами завершится предпоследний тур группового этапа. В одном из них "Наполи" принимает в Неаполе киевское "Динамо". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Наполи" – "Динамо" К
Коэффициенты Winline: П1 1,43 – Н 4,77 – П2 7,56
Потери: Милик (травм.) - -.
Прогноз на матч
Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Бенфики" и сборной России:
Счет – 2:1.
Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 2:0.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Динамо" К.
Прямая трансляция матча "Наполи" – "Динамо" К – в среду, 23 ноября, на канале "Матч! Футбол-2".